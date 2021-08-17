Белый дом: значительная часть оружия США попала к талибам

Большая часть вооружений из США, поставленных армии Афганистана, оказалась в руках движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом, как передает РИА «Новости», заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Мы не располагаем полной информацией по каждому наименованию вооружений, однако значительная часть из них определенно попала в руки "Талибана"», - заявил Салливан на брифинге.

По его словам, США не ожидают, что талибы вернут оружие американцам «в аэропорту Кабула».

Во время продвижения по стране боевики «Талибана» публиковали в соцсетях фото и видео трофеев, захваченных ими на бывших американских военных базах. В Кундузе им достались десятки бронеавтомобилей, средний танк Т-55 и исправный БПЛА Scan Eagle. На базе в Баграме — сотни единиц специальной техники, запчасти, оборудование. А в Мазари-Шарифе и Кандагаре — вертолеты и легкие штурмовики, сообщало РИА «Новости».

Кроме того, талибы завладели всем имуществом армии Афганистана, кроме техники, которую удалось перегнать через границу в другие страны.

По информации бюллетеня The Military Balance, правительственные войска располагали 40 средними танками Т-55 и Т-62, 640 бронетранспортерами MSFV, 200 бронеавтомобилями MaxxPro и несколькими тысячами «Хаммеров». Также на вооружении афганской армии стояло до 50 РСЗО «Град», 85 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и 24 155-миллиметровых M114A1, около 600 минометов.