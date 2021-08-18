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«Извинения за убийцу»: немецкий политолог о звонке Байдена Путину

Анна Безрукова
34 минуты назад

Немецкий политолог Александр Рар рассказал в Telegram, как политикам ФРГ объяснили в Вашингтоне смысл звонка президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину после того, как он назвал своего коллегу «убийцей». О том звонке было официальное сообщение, в котором отмечалось, что Байден как раз тогда и пригласил Путина на саммит в Женеве.

«Извинения за убийцу»: немецкий политолог о звонке Байдена Путину
Фото: ReutersReuters

По словам политолога, в тот же день Байден позвонил Путину и принес извинения за свои слова. Глава Белого дома предложил российскому лидеру встретиться в Европе, что впоследствии и произошло в Женеве.

Рар пояснил, в чем была причина таких действий Байдена. Он отметил, что в США одержала победу та фракция советников, цель которых заключается в том, чтобы не допустить создания прочного союза РФ и КНР, который мог бы существенно ослабить Запад. Эти люди требовали, чтобы в отношении Москвы проводилась более мягкая политика, отметил эксперт.

«Ходят слухи, что Байден после этого пошел на мировую с Путиным, стал менее задиристым, решил не препятствовать «Северному потоку — 2», — написал Рар.

Напомним, в марте этого года Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает Владимира Путина «убийцей». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти слова главы США «очень плохими». Он также добавил, что такого рода заявлений в истории России и Штатов еще не было.

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Также ранее появилось сообщение, что Главное разведывательное управление США обнародовало несекретный отчет о зарубежном вмешательстве в выборы 2020 года. В документе говорится, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия по «очернению» кандидатуры Байдена.

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