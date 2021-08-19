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Территорию вокруг Капитолия оцепили из-за угрозы минирования

Национальная Служба Новостейиещё 5
1 час назад

Полиция Вашингтона оцепила несколько кварталов вокруг Капитолия из-за подозрительного автомобиля, припаркованного у библиотеки Конгресса, сообщает РИА Новости.

Капитолий оцепили из-за угрозы взрыва
Фото: ReutersReuters

В зону оцепления попали Капитолийский холм, здание верховного суда и библиотеки Конгресса.

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В своём Twitter правоохранители сообщили, что «проводится активное расследование угрозы взрыва» и призвали граждан избегать района рядом с библиотекой Конгресса.

Ранее в январе сторонники экс-президента США Дональда Трампа сорвали сессию Сената и Палаты представителей, ворвавшись в Капитолий. Против демонстрантов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщалось о четырёх погибших. Погибли пять человек, в том числе один полицейский, сообщает RT.

Другое,Дональд Трамп,РИА Новости,
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