Шойгу распродает картины своей кисти

Экспонаты с выставки Сергея Шойгу продают на благотворительном аукционе, сообщает ИА DEITA.RU.

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Выставка, на которой представлены работы министра обороны РФ, президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу «Творчество ради жизни», открылась в Казани.

Выставка организована в развитие благотворительной инициативы, в рамках которой на аукционе для помощи больным детям уже были проданы 10 лотов - художественных произведений Шойгу. Вырученные от аукциона 40 миллионов рублей направлены на лечение и реабилитацию маленьких пациентов с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного и спинного мозга.