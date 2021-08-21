Шойгу распродает картины своей кисти

Экспонаты с выставки Сергея Шойгу продают на благотворительном аукционе, сообщает ИА DEITA.RU.
Выставка, на которой представлены работы министра обороны РФ, президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу «Творчество ради жизни», открылась в Казани.
Выставка организована в развитие благотворительной инициативы, в рамках которой на аукционе для помощи больным детям уже были проданы 10 лотов - художественных произведений Шойгу. Вырученные от аукциона 40 миллионов рублей направлены на лечение и реабилитацию маленьких пациентов с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного и спинного мозга.
В составе экспозиции 100 произведений, в том числе 83 картины и 17 декоративных изделий из дерева. Организаторы выставки сообщили, что часть экспонатов также в следующем году будет продана на аукционе, а вырученные средства пожертвуют на помощь тяжелобольным детям.