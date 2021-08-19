Вице-президент Афганистана отказался подчиниться талибам

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что не согласится сдаться или присягнуть на верность боевикам радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись.