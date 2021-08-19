Вице-президент Афганистана отказался подчиниться талибам

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что не согласится сдаться или присягнуть на верность боевикам радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись.
Политик отметил, что готов вести переговоры.
«Наша политическая цель — позволить афганскому народу высказаться по поводу природы и типа государства. <...> Но если нас попросят присягнуть на верность или сдаться, этого мы делать не будем», — сказал Салех.
Вице-президент также отметил, что по закону в настоящее время он является главой государства. «У нас есть легитимность. Власть, полученная силой, не дает легитимности», — сказал он.