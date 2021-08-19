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Вильфанд предсказал «супержаркую неделю» на Урале и в Поволжье

Lenta.ru
33 минуты назад

В ближайшие дни на Урале и в Поволжье ожидается супержаркая погода. Температура воздуха прогреется до 37-40 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Российским регионам предрекли «супержаркую неделю»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на 11-13 градусов выше нормы будет во многих регионах. В Поволжье выше всего столбики термометров поднимутся в Чувашии, Мордовии, в Башкортостане и в Саратовской области. На Урале самыми жаркими окажутся Челябинская, Свердловская и Курганская области.

К 2050 году в США жара лишит недельного заработка почти миллионы уличных рабочих

Простоит такая жаркая погода, по словам синоптика, до 24 августа.

В Москву на следующей неделе придет осень. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о резком похолодании до 17 градусов выше нуля, а в ночь на воскресенье, 22 августа, опустится «седой старик-туман» и ухудшится видимость.

Другое,Евгений Тишковец,
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