Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Киселев усомнился в компетенции Зеленского

Ura.Ruиещё 3
25 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский является в политике случайным человеком. Такое мнение высказал гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Журналист Киселев усомнился в компетенции Зеленского
Фото: URA.RUURA.RU

«Всем понятно, что Зеленский — это случайная фигура во власти», — заявил Дмитрий Киселев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, Зеленский не готовился к политической карьере и просто продолжил играть роль главы государства, как в кино (он сыграл президента Украины в сериале «Слуга народа»).

В этом же интервью Киселев назвал международный саммит «Крымская платформа», который пройдет в Киеве 23 августа, «бродячим цирком». По его мнению, Украина создает у малосведующих людей, что сможет вернуть Крым. Также журналист призвал крупный российский бизнес не бояться антироссийских санкций и активнее заниматься бизнесом в Крыму.

Другое,Владимир Зеленский,Дмитрий Киселев,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители