Журналист Киселев усомнился в компетенции Зеленского

«Всем понятно, что Зеленский — это случайная фигура во власти», — заявил Дмитрий Киселев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, Зеленский не готовился к политической карьере и просто продолжил играть роль главы государства, как в кино (он сыграл президента Украины в сериале «Слуга народа»).

В этом же интервью Киселев назвал международный саммит «Крымская платформа», который пройдет в Киеве 23 августа, «бродячим цирком». По его мнению, Украина создает у малосведующих людей, что сможет вернуть Крым. Также журналист призвал крупный российский бизнес не бояться антироссийских санкций и активнее заниматься бизнесом в Крыму.