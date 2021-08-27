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Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
12 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны, соответствующий указ опубликован пресс-службой офиса украинского лидера.

Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины
Фото: ТАССТАСС

«Ввести в действие решение СНБО Украины от 30 июля 2021 «О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины», – приводит выдержку из текста указа ТАСС.

Согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности Украины лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Приоритетом также названо противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности. Среди других направлений – продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа страны в мире.

Украина также нацелена на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами, а также ответственное сотрудничество по вопросам разоружения, противодействия негативным последствиям изменения климата.

Ранее украинское правительство предложило СНБО утвердить стратегию внешнеполитической деятельности страны с курсом в ЕС и НАТО и планом противодействия «агрессивной политике России».

Другое,Владимир Зеленский,НАТО,Правительство Украины,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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