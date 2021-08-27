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Пока вы не уснули: ПФР уточнил получателей "путинских" выплат пенсионерам

Елена Прошина
7 минут назад

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В ПФР утончили особенности выплат 10 тыс. рублей пенсионерам

Выплата в размере 10 тысяч рублей полагается пенсионерам, которые будут числиться в статусе пенсионеров на 31 августа 2021 года.

«Выплату будут давать только тем гражданам, которые будут числиться в статусе пенсионеров на 31 августа 2021 года. То есть, если человек выйдет на пенсию в сентябре или октябре, ему деньги уже не перечислят», — отмечает ПФР.

Глава государства Владимир Путина во вторник, 24 августа, подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей российским пенсионерам. Ее направят в сентябре текущего года. Жителям России, которые получают пенсию на карту, направят выплату в конце следующей недели, сообщил Минтруд. Таких граждан в России насчитывается 30,7 млн. Как отмечается, с 3 сентября выплату начнут получать 12,7 миллиона граждан.

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США передали талибам «расстрельный список»

США предоставили «Талибану» (террористическая организация, запрещенная в России) список американских и афганских граждан, которых они собираются вывезти из Кабула. Такую меру предприняли для ускорения эвакуации, однако она вызвала недовольство со стороны некоторых законодателей и военных.

При этом ранее на брифинге Джо Байден заявил, что не располагает точной информацией и не может подтвердить наличие таких списков. Однако в отдельных случаях военные США связывались с талибами для пропуска некоторых граждан.

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Курс рубля взлетел на фоне заявлений из США

Рубль резко усилил свой рост на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Чиновник прокомментировал инфляцию в стране и заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск временным явлением. Пауэлл также отметил, что в стране верят в возвращение уровня инфляции до 2%. При этом глава ФРС не назвал сроков сворачивания поддержки экономики, отметив, что на рынке труда есть достаточный прогресс, хоть властям и нужно продолжать мониторинг.

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Поклонская может стать послом России в Кабо-Верде

Вопрос по поводу одобрения кандидатуры Поклонской в скором времени может рассмотреть комитет Госдумы по международным делам, документы на нее уже подготовлены. Но к настоящему времени официального подтверждения этим данным нет, сама Поклонская эти сообщения также никак не комментировала.

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Россия сняла все ограничения на полеты в три страны

Россия с 27 августа полностью снимает ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Это первые три государства, с которыми РФ полностью возобновила авиасообщение с начала введенных из-за пандемии ограничений - на все остальные пока действует механизм квотирования перелетов. Кроме этого, оперштаб увеличивает квоты на регулярные рейсы в Египет.

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Шойгу потребовал разобраться с антирусскими провокаторами

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости создать систему защиты от пропаганды. Министр сказал, что враждебные центры антироссийской пропаганды формируются вдоль границ государства в Риге, Таллине, Варшаве и Хельсинки.

"Нам следует создать систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших предков", - приводит ведомство его слова.

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У переболевших COVID-19 обнаружили новые проблемы со здоровьем

Более половины людей, переболевших COVID-19, в течение полугода сталкиваются с заболеваниями сердца и легких. Ученые проанализировали данные 253 пациентов, госпитализированных с коронавирусом с августа 2020-го по январь 2021 года. Их средний возраст составил 60 лет. У 54,9 процента переболевших появились (или обострились) болезни сердца и легких, а 84,2 процента сообщили, что не смогли полностью восстановить здоровье.

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Аномальные заморозки придут в несколько регионов России

На сайте Гидрометцентра опубликовали предупреждение о заморозках в Свердловской и Челябинской областях, а также в Пермском крае. В регионах объявили «оранжевый» уровень опасности (выше только красный, когда погода «очень опасна»). В Свердловской области предупреждение будет действовать с 01:00 субботы, 28 августа, до 07:00 того же дня. Местами температуры упадут до минус двух градусов.

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Подозреваемого в убийстве тюменской школьницы связали с гибелью еще одного ребенка

Задержанный в Тюмени по подозрению в убийстве исчезнувшей в конце июня девочки Виталий Бережной ранее работал в правоохранительных органах, в должности помощника участкового в Ханты-Мансийском автономном округе. Мужчина внезапно решил уволиться после убийства в регионе ребенка. 12-летнюю школьницу убили в 2011 году, а Бережной в считанные дни после нахождения тела подал рапорт об увольнении.

Тело школьницы обнаружили 30 апреля 2011 года в Нягани, в канализационном колодце. Потерпевшая была задушена. Это дело до настоящего времени не раскрыто.

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Обливший Порошенко зеленкой украинец попал в реанимацию

Мужчина, который облил зелёнкой бывшего президента Украины Петра Порошенко в центре Киева, попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией. Мужчину госпитализировали сразу после того, как накануне вечером отпустили из отделения полиции в Киеве. Он пробыл в больнице около шести часов, а затем пациента выписали.

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