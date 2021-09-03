Шаману грозит до 20 лет тюрьмы за штурм Капитолия

Американцу Джейкобу Ченсли по прозвищу Шаман, участвовавшему в штурме Капитолия 6 января и прославившемуся благодаря фотографии, где он сидит в меховой шапке с рогами в кресле спикера Конгресса США Нэнси Пелоси, грозит до 20 лет заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минюст.

Фото: STEPHANIE KEITH / Reuters STEPHANIE KEITH / Reuters

В документе, размещенном на сайте ведомства, говорится, что 34-летний Ченсли признал себя виновным по уголовным статьям в преступлениях, связанных со штурмом Капитолия. Ему вменяют максимальный срок заключения. Приговор будет оглашен 17 ноября.

После выборов президента США в ноябре 2020 года недовольные победой Джо Байдена сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Это произошло после митинга 6 января. Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиция смогла удалить участников штурма из здания Конгресса, после чего было объявлено о победе Байдена.