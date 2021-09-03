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Штурмовавший Капитолий Шаман получит до 20 лет тюрьмы

Lenta.ru
17 минут назад

Американцу Джейкобу Ченсли по прозвищу Шаман, участвовавшему в штурме Капитолия 6 января и прославившемуся благодаря фотографии, где он сидит в меховой шапке с рогами в кресле спикера Конгресса США Нэнси Пелоси, грозит до 20 лет заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минюст.

Шаману грозит до 20 лет тюрьмы за штурм Капитолия
Фото:  STEPHANIE KEITH / Reuters STEPHANIE KEITH / Reuters

В документе, размещенном на сайте ведомства, говорится, что 34-летний Ченсли признал себя виновным по уголовным статьям в преступлениях, связанных со штурмом Капитолия. Ему вменяют максимальный срок заключения. Приговор будет оглашен 17 ноября.

После выборов президента США в ноябре 2020 года недовольные победой Джо Байдена сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Это произошло после митинга 6 января. Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиция смогла удалить участников штурма из здания Конгресса, после чего было объявлено о победе Байдена.

Штурмовавшему Капитолий "викингу" предъявили обвинения

В конце августа семеро полицейских Капитолия подали в суд на бывшего президента США Дональда Трампа, организаторов его избирательной кампании и сторонников-радикалов. Они надеются доказать, что Трамп и его сторонники спровоцировали штурм Конгресса.

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