«Ради урожая»: как фермеры ежегодно намеренно травят индусов

Ежегодно фермеры в Индии жгут свои поля, чтобы освободить поля для новых посевов. Дым с севера страны распространяется на территорию ближайших городов, в том числе Дели. Как сообщила ООН на своей странице в Twitter, загрязнение воздуха в городе во время пожаров может в 14 раз превышать уровень, который ВОЗ считает безопасным.

Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/Global Look Press Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/Global Look Press

В прошлом году такой подход к «очищению» земли стал причиной практически полного локдауна в Дели. Были закрыты тысячи школ, жители столицы не выходили из своих домов, а власти призывали закрывать окна и оставаться дома или носить маски.

Резкий рост загрязнения воздуха поставил под угрозу жизнь жителей и настолько снизил видимость, что авиаперелёты стали опасными, — говорится в отчёте ООН.

В этом году Дели снова готовится к дымовой атаке. Когда фермеры начнут жечь сухостой, большая часть страны покроется таким густым дымом, что его будет видно даже из космоса.

В ООН предупредили, что при подобных пожарах в мире ежегодно умирают миллионы людей. Климатологи организации подчеркнули, что качество воздуха, которым мы дышим, непосредственно отражается на нашем здоровье и продолжительности жизни.