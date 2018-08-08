За полгода бюджет Крыма пополнился на 22,5 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Минфин РК отмечает рост фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Республики — за семь месяцев этого года они составили 22,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в МИА"Россия сегодня" в Симферополе рассказала министр финансов Крыма Ирина Кивико

"Мы дотационный регион, однако мы активно работаем над ростом собственных доходов", — сказала она.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года — для сравнения Минфин взял период за минувшие четыре года — рост доходов составил 75%. Такой показатель глава крымского Минфина назвала «беспрецедентным».