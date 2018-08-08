Ещё
За полгода бюджет Крыма пополнился на 22,5 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.00
74.27
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
74.71
–0.11 Золото
1212.63
–0.00 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

За полгода бюджет Крыма пополнился на 22,5 млрд рублей 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Минфин РК отмечает рост фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Республики — за семь месяцев этого года они составили 22,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в МИА"Россия сегодня" в Симферополе рассказала министр финансов Крыма Ирина Кивико.
"Мы дотационный регион, однако мы активно работаем над ростом собственных доходов", — сказала она.
По сравнению с аналогичным периодом 2015 года — для сравнения Минфин взял период за минувшие четыре года — рост доходов составил 75%. Такой показатель глава крымского Минфина назвала «беспрецедентным».
РИА Новости Крым: последние новости
Крым способен ежегодно строить миллион квадратных метров жилья - Назаров Глава Минфина озвучила динамику расходов Крыма по ФЦП 4,5 тыс крымчанам вернут уплаченные налоги
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ изменили правила регистрации недвижимости8
Доллар и евро преодолели психологическую отметку54
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Российской экономике пророчат проблемы20
Россияне приготовились к нищете537
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение