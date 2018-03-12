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Продажи жилья в Торонто упали на 35% за год
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Продажи жилья в Торонто упали на 35% за год 

Prian.ru 12 марта 2018
Фото: Prian.ru
Продажи в Торонто в феврале 2018 года упали до 5 175 сделок — это на 35% ниже показателя годичной давности, согласно данным Toronto Real Estate Board (TREB). Это был самый слабый февраль, начиная с 2009 года. Стоимость недвижимости выросла на 3,2% за год, в основном за счет квартир и таунхаусов. За месяц средние цены также повысились, хотя частные дома подешевели на 17% с февраля прошлого года — до $994 000, сообщает Financial Review.
В недавнем прошлом разгоряченный канадский рынок жилья ослаб за счет охлаждающих мер в отношении ипотеки. Процентные ставки растут, а условия кредита ужесточаются, что сокращает возможности для потенциальных покупателей.
Количество новых объявлений о продаже недвижимости подскочило на 7,3% с прошлого года — до 10 520, хотя это ниже среднего февральского показателя за последние 10 лет. В сравнении с прошлогодним скачком, цены упали на 12%.
Тем не менее, специалисты ожидают, что рынок в дальнейшем стабилизируется, особенно в весенние и летние месяцы. Рыночный аналитик TREB Джейсон Мерсер отметил, что предполагается дальнейший рост цен в связи с относительной доступностью квартир и таунхаусов.
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