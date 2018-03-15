Что нужно знать, прежде чем сдавать квартиру гостям футбольного ЧМ-2018

Надвигается футбольный чемпионат мира. Несколько матчей пройдет в Казани, так что город готовится к наплыву гостей — болельщиков и туристов. Предприимчивые казанцы планируют сдавать гостям жилье, чтобы заработать. Специально для них Госкомитет по туризму выпустил памятку. И вот что нужно знать, чтобы не заработать еще и проблем.

Цены на сдачу квартир во время ЧМ-2018 строго регулируются. Вы не сможете сдать жилье по той цене, что неожиданно пришла вам в голову. За номера «без звезд» можно брать максимальные 3 400 рублей и 6 800 рублей в сутки, в зависимости от количества гостей. Иначе штраф.

Для сравнения: пятизвездочным гостиницам разрешается сдавать номер за максимальную цену в 85 000 рублей в сутки.

Сдать квартиру может только собственник. Если жилье находится в собственности сразу у нескольких лиц, то нужно письменное согласие каждого из них. Поэтому желающие снять квартиру и пересдать, заработав на этом, должны сразу «отвалиться».

Объявление о сдаче квартиры можно разместить где угодно: на сайтах недвижимости, на сайтах для поиска краткосрочной аренды или в соцсетях. Текст объявления должен быть достоверным, с полным описанием реальных условий проживания. Фотографируйте комнаты, кровати, стиральную машину, утюг и фен. Не забудьте указать наличие доступа к интернету, это важно.

Квартира должна быть чистой, с новым постельным бельем, гигиеническими принадлежностями и так далее. Естественно, коммуникации в квартире должны работать исправно.

Договор аренды жилья просто необходим. Сделайте опись имущества и приложите ее к договору. Если гости похитят ваш чехословацкий сервиз, вы на всех основаниях сможете пойти в полицию.

Да, гостей еще нужно зарегистрировать. И иностранцев, и россиян, если они остановились у вас на сутки и более и на 3 суток и более соответственно. Документы гостей нужно нести в отдел миграции МВД . Каждый арендодатель должен будет уплатить налог до 15 июля года, следующего за отчетным. В противном случае — штраф и даже уголовная ответственность.

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