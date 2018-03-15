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Жилье в многоквартирных домах в Ереване медленно дорожает
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Жилье в многоквартирных домах в Ереване медленно дорожает 

Prian.ru 15 марта 2018
Фото: Prian.ru
Самая высокая средняя цена за квадратный метр была зафиксирована в центральном районе армянской столицы Кентрон — $1 010, а самая низкая — в Нубарашене: $320. В провинциях стоимость аналогичного жилья выросла на 0,1% за месяц, но снизилась на 6,5% за год в январе 2018 года, сообщает ARKA.
На самом популярном курорте страны — Цахкадзоре — были отмечены наиболее высокие средние цены за квадратный метр в многоквартирных домах (за исключением столицы) — $610, а самые низкие — в Дастакерте и Шамлуге: $17.
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