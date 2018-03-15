Малага начинает привлекать зарубежных инвесторов

Но музей Пикассо — не единственная привлекательная деталь Малаги. Новый мэр значительно преобразовал город. Помимо открытия района, где находится порт, власти улучшили местные парки и сады, добавили к 30 с лишним культурным местам музеи Кармен Тиссен и Помпиду, а также филиал Парижского музея, сообщает The Telegraph

Долгое время Малага оставалась закрытой территорией. Это был рынок местных жителей, где большинство предлагаемых квартир не публиковались в интернете. К тому же, основу составлял старый жилой фонд: квартиры и дома передавались из поколения в поколение. Но за последние полтора года появилось немало застройщиков, которые стали реконструировать старые здания. Хотя нового жилья по-прежнему мало.

Средняя цена за квадратный метр в Малаге — порядка €2 600, хотя в центре города эта цифра приближается к €4 500 — 5 000. Основная часть иностранных покупателей — французы, бельгийцы, англичане, а также скандинавы. Инвесторов привлекает транспортная доступность Малаги, а также тот факт, что цены здесь все равно ниже, чем в Барселоне, Мадриде и Пальма-де-Майорке.

Ситуация на испанском рынке недвижимости постепенно улучшается почти по всей стране. К примеру, на Балеарских островах продажи уже вернулись к докризисному уровню.

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