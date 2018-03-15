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Третьи лица, низкая цена и плохое здоровье: мошенников на рынке жилья становится больше
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Третьи лица, низкая цена и плохое здоровье: мошенников на рынке жилья становится больше 

Вести.Ru + ещё 1 15 марта 2018
Фото: Вести.Ru
К примеру, до сих пор встречается схема, когда третьи лица присваивают себе личность продавца и совершают сделку по чужим документам. Это случается, когда собственник хранит документа в квартире, которую сдает, и мошенник получает возможность выгодно для себя использовать чужую оплошность.
Мошенники также пользуются вечным человеческим желанием сэкономить. У квартиры с низким ценником с высокой долей вероятности может быть что-то не так, предупреждают эксперты. Низкая цена может быть показателем того, что с документами на недвижимость что-то не в порядке, либо у жилья такие дефекты, которые превращают его в неликвид.
"Кроме того, может произойти признание сделки недействительной по причине таких аргументов, как продавец «не ведал что творил», «обдурили человека», «ничего не помню», «оказывается, не имел права», «здоровье не позволяло». Если цена еще и занижена в договоре, то в таком случае покупатель просто останется практически ни с чем", — рассказала руководитель департамента городской недвижимости компании Оксана Иванова.
Мошенники также могут получить несколько авансов за квартиру и скрыться. При этом аферисты не гнушаются использовать различные уловки и методы психологического давления.
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