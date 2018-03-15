В Орле застройщикам будут выделять землю без торгов

В администрации Орла идёт подготовка правовых актов для реализации проекта по предоставлению застройщикам земельных участков без торгов в обмен на квартиры.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, застройщик, получивший земельные участки под строительство, будет передавать в муниципальную собственность не менее десяти процентов общей площади жилых в МКД.

Муниципальные квартиры будут предоставляться орловцам, которые лишились жилья в результате ЧС и собственникам аварийных домов.

По словам заместителя главы города Олега Минкина, к концу недели муниципалитет подготовит предложения о внесении поправок в постановление Правительства Орловской области «О предоставлении права на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов для размещения объекта социально-культурного и (или) коммунально-бытового назначения, реализации масштабного инвестиционного проекта».

Затем будет принят нормативно-правовой документ, регламентирующий порядок предоставления земельных участков в случае нескольких претендентов на застройку. Также в планах подготовка ещё двух документов муниципального и регионального уровня, которые касаются порядка предоставления права на аренду.

В первом будет установлен размер коэффициента для оплаты аренды земли. Второй регламентирует порядок действий в отношении неразграниченных земельных участков, находящихся в государственной собственности.