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В Орле застройщикам будут выделять землю без торгов
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В Орле застройщикам будут выделять землю без торгов 

РИА 57 + ещё 1 15 марта 2018
Фото: РИА 57
В администрации Орла идёт подготовка правовых актов для реализации проекта по предоставлению застройщикам земельных участков без торгов в обмен на квартиры.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, застройщик, получивший земельные участки под строительство, будет передавать в муниципальную собственность не менее десяти процентов общей площади жилых в МКД.
Муниципальные квартиры будут предоставляться орловцам, которые лишились жилья в результате ЧС и собственникам аварийных домов.
По словам заместителя главы города Олега Минкина, к концу недели муниципалитет подготовит предложения о внесении поправок в постановление Правительства Орловской области «О предоставлении права на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов для размещения объекта социально-культурного и (или) коммунально-бытового назначения, реализации масштабного инвестиционного проекта».
Затем будет принят нормативно-правовой документ, регламентирующий порядок предоставления земельных участков в случае нескольких претендентов на застройку. Также в планах подготовка ещё двух документов муниципального и регионального уровня, которые касаются порядка предоставления права на аренду.
В первом будет установлен размер коэффициента для оплаты аренды земли. Второй регламентирует порядок действий в отношении неразграниченных земельных участков, находящихся в государственной собственности.
Сообщение В Орле застройщикам будут выделять землю без торгов появились сначала на РИА 57.
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