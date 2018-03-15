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Свыше 990 млн рублей направят на развитие сельских территорий Дона
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Свыше 990 млн рублей направят на развитие сельских территорий Дона 

АиФ Ростов + ещё 2 15 марта 2018
Фото: АиФ Ростов
Свыше 990 млн рублей планируется направить в 2018 году в Ростовской области на реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Согласно информации из официальных источников, средства предусмотрены, в частности, на строительство 34 объектов газо— и водоснабжения, 10 проектов по местным инициативам и разработку документации по 19 проектам.
Кроме того, часть бюджетных денег пойдет на социальные выплаты на улучшение жилищных условий для 163 семей.
По данным областных властей, в 2014-2017 на Дону в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия 1334 семьи.
На селе построен 21 объект газоснабжения, 35 объектов водоснабжения, разработано 39 проектов на строительство объектов инженерной инфраструктуры.
Введено в эксплуатацию 60 км сельских автодорог, 222 км водопроводных и 67 км газовых сетей.
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