Свыше 990 млн рублей направят на развитие сельских территорий Дона

Свыше 990 млн рублей планируется направить в 2018 году в Ростовской области на реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Согласно информации из официальных источников, средства предусмотрены, в частности, на строительство 34 объектов газо— и водоснабжения, 10 проектов по местным инициативам и разработку документации по 19 проектам.

Кроме того, часть бюджетных денег пойдет на социальные выплаты на улучшение жилищных условий для 163 семей.

По данным областных властей, в 2014-2017 на Дону в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия 1334 семьи.

На селе построен 21 объект газоснабжения, 35 объектов водоснабжения, разработано 39 проектов на строительство объектов инженерной инфраструктуры.

Введено в эксплуатацию 60 км сельских автодорог, 222 км водопроводных и 67 км газовых сетей.