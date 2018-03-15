Историческое здание на улице Девятая Рота может получить нового арендатора 

Право аренды старинного доходного дома на Преображенке разыграют на аукционе.
Дом на улице Девятая Рота был построен в 1905 году промышленником-старообрядцем Григорием Горбуновым.
Сейчас это здание попало в список культурных объектов регионального значения и включено в реестр, где про него сказано: «Доходные дома Г. К. Горбунова, 1905 год, архитектор Ю. Ф. Дидерихс, 1906–1911 годы, архитектор О. Г. Пиотрович». Здание ценно в первую очередь тем, что сохранило свой первоначальный вид.
Как отмечает руководитель Департамента конкурентной политики Москвы Геннадий Дёгтев, доходный дом достанется победителю аукциона — он должен будет отреставрировать здание и ввести его в эксплуатацию. Аренда льготная, дом сдается на 49 лет. Его стартовая цена — 7,5 миллионов рублей. Затем арендатор может перейти на ставку рубль за квадратный метр — но только в случае выполнения стартовых условий. За четыре с половиной года арендатор должен провести проектно-изыскательные и ремонтно-реставрационные работы.