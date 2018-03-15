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Минфин: бюджет России с начала года исполнен с профицитом
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Минфин: бюджет России с начала года исполнен с профицитом 

Газета.Ru + ещё 2 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Федеральный бюджет России за первые два месяца 2018 года исполнен с профицитом в 1,7% ВВП (226,498 млрд руб). Об этом сообщается на сайте Минфина.
Уточняется, что доходы бюджета за январь-февраль составили 2,534 трлн руб, а расходы — 2,308 трлн руб.
Как стало известно, больше всего доходов в казну было перечислено Федеральной налоговой службой — 1,649 трлн руб.
Ранее Федеральное казначейство сообщило, что профицит федерального бюджета России по состоянию на 1 марта 2018 года составил 226,488 млрд руб.
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