Как проходят выставки недвижимости в Китае, и зачем туда ехать

В декабре 2017 года организаторы China Real Estate Expo провели выставку зарубежной недвижимости в Шеньчжене (Shenzhen Real Estate Expo 2017) — 12-миллионном мегаполисе на юге Китая. Среди участников более 200 компаний из 80 стран — Таиланда, Филиппин, Австралии, Сингапура, США, Кипра, ОАЭ, Канады, Британии, Португалии, Франции, Испании и других… Акцент — на проекты и услуги класса «люкс».

Результаты оказались впечатляющими: 22 896 посетителей и подписанные контракты о намерениях совершить сделки на общую сумму 40 миллионов долларов. 90% экспонентов, судя по опросам, были довольны мероприятием.

В этом году выставку решили провести 2-3 ноября в Гуанчжоу (Guangzhou Real Estate Expo 2018) — столице провинции Гуандун и самом преуспевающем городе Южного Китая. И, как рассчитывают организаторы, она привлечет еще больше состоятельных покупателей.

Почему Гуанчжоу?

Это один из самых известных портовых городов мира и космополитичный мегаполис. Здесь открываются офисы компаний, которые хотят работать не только в Китае, но и с другими странами Азии.

Город расположен в дельте реки Чжуцзян, недалеко от Гонконга и Макао. Это самый важный транспортный узел Южного Китая, а также ключевая точка для развития торговой индустрии, рынка недвижимости, финансовых услуг и экспорта.

По статистике, в 2017 году число миллионеров в Гуанчжоу достигло 180 000 человек. И спрос на международные инвестиции в провинции Гуандун огромен.

«Инвестиции китайцев в зарубежную недвижимость растут колоссальными темпами. Если в 2010 году ежегодный объем сделок составлял около $1 млрд, то сейчас — уже более $5 млрд, — рассказывают организаторы выставки. — Мы видим этот спрос, и стараемся предложить потенциальным покупателям то, что они ищут. Собрать на одной площадке проекты высокого класса из разных стран мира».

Кто приедет на выставку Guangzhou Real Estate Expo?

Судя по опыту предыдущих мероприятий, среди посетителей выставки будут:

Международные инвесторы, агентства и компании, оказывающие консалтинговые услуги по инвестициям и иммиграции за рубеж;

Члены элитных клубов, владельцы роскошных вилл, яхт, самолетов;

Лидеры государственных ведомств, общественных палат, руководители частных предприятий;

Высшее руководство международных компаний, работающих в Гуанчжоу;

Люди, которые собираются эмигрировать или учить детей за границей;

Высокооплачиваемые специалисты финансового сектора — банки, страховые компании, инвестиционные фонды.

Среди участников выставки, представляющих свои проекты и услуги, ожидаются:

Агентства недвижимости и девелоперы, работающие на международном рынке;

Международные инвестиционные консультанты;

Представители иммиграционных программ и государственных проектов из разных стран, предназначенных для иностранных инвесторов;

Зарубежные образовательные и тренинговые центры;

Банки и финансовые компании;

Юридические фирмы;

Профильные медиа, дизайнерские и архитектурные бюро

Как принять участие в выставке?

Стоимость участия для компаний в выставке Guangzhou Real Estate Expo:

А) Выставочный стенд (3Х3 = 9 кв. м) — $3500 В стоимость включено: монтаж стенда, оборудованного электричеством; печать баннера/плаката и базовое оформление; панель с логотипом компании; выставочная стойка, стулья, стол для переговоров.

Б) Выставочный стенд (3Х6 = 18 кв. м) — $7000 В стоимость включено: монтаж стенда, оборудованного электричеством; печать баннера/плаката и базовое оформление; панель с логотипом компании; выставочная стойка, стулья, стол для переговоров (двойной набор объектов по сравнению с 9-метровым стендом).

В) Открытое пространство — $350 за кв. м Можно забронировать площадь от 36 кв. м и оборудовать пространство под свои нужды (монтаж и декорирование стенда не включены в стоимость).

Контакты организационного комитета Guangzhou Real Estate Expo:

Tel: +86-21-31261267

Website: www.chinarealestateshow.com E-mail: info@chinarealestateshow.com Skype: awesomedeco