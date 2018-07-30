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«В этом году меньше туристов покупают туры в Крым, но Ялта стала самым дорогим направлением отдыха»
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«В этом году меньше туристов покупают туры в Крым, но Ялта стала самым дорогим направлением отдыха» 

РИА «ФедералПресс» 30 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
«Пятерка самых дорогих мест отдыха, по данным нашего агрегатора, оказалась в Крыму. Самым дорогим направлением в России стала Ялта — средний чек на отдых составил 75 000 рублей. Дешевле всего этим летом можно отдохнуть в Лазаревском и на Красной Поляне — средняя цена туров на эти курорты составляет 31 000 рублей. Самым популярным курортом у организованных туристов, купивших туры, стал Адлер — сюда были куплены 32% туров.
Туристы стали значительно больше платить за отдых на российских курортах. В этом летнем сезоне средний чек составляет 47 000 рублей, в то время как прошлым летом отдых в России в среднем стоил 40 000 рублей. Самый дорогой тур, приобретенный в этом году на летний сезон по России, стоил 314 736 рублей. За эти деньги двое взрослых и двое детей улетят в парк-отель в Евпатории с системой питания „все включено“. Самый дешевый — около 6 тысяч рублей, на три дня без питания в апартаменты на Красной Поляне.
Крым в этом году дороже, чем Краснодарский край. В этом году на полуостров ставку сделали немногие туроператоры — в отличие от Краснодарского края. Ранее туроператоры прогнозировали спад спроса на путешествия на полуостров относительно прошлых лет, и этот прогноз оправдался — в этом году меньше туристов покупают туры на курорты Крыма по сравнению с 2014-2017 годами.
Возрастает популярность Красной Поляны — очевидно, что там серьезно занялись маркетингом отелей на лето. Туристам активно предлагают хорошие по  уровню отели в горах по небольшой цене, с возможностью бесплатно и ежедневно доехать до морского побережья. На ценообразование туров также повлияло интенсивное авиасообщение столицы и регионов с аэропортом Адлера. Только из Москвы в Сочи летает до 10 чартерных рейсов ежедневно. В то же время в аэропорт Симферополя авиапоток немного снизился относительно прошлых лет, и этот фактор увеличил стоимость авиабилетов, которые составляют значительную долю в стоимости турпакета.
Отмечу лишь, что большинство россиян все же предпочитают отдыхать не в России: по нашим данным, на российские курорты этим летом было куплено только 10% туров, 90% туристов предпочли отдых за границей»
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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