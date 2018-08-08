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Фондовый рынок США открылся падением
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Фондовый рынок США открылся падением 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Американский фондовый рынок открылся падением, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones опустился на 0,22% и составил 25 571,29 пункта.
Индекс S&P 500 просел на 0,11%, до 2855,27 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 0,09% и составил 7876,76 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 25,79 коп., до 73,82 руб., курс доллара увеличился на 5,25 коп., до 63,59 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 14,49 коп., составив 68,19 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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