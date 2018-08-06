Фондовый рынок США открылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones упал на 0,12% и составил 25 432,81 пункта.

Индекс S&P 500 повысился на 0,03%, до 2 841,31 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,11% и составил 7 820,40 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 6,49 коп., до 73,40 руб., курс доллара увеличился на 4,26 коп., до 63,49 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, практически не изменилась по сравнению с показателем на вторник и составила 67,95 руб.

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