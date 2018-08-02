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Курс доллара и евро на 2 августа
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Курс доллара и евро на 2 августа
Банки.ру
23 часа назад
Комментарии
Официальный курс доллара, установленный
Центробанком
на 2 августа, составляет 62,559 рубля. Официальный курс евро — 73,1064 рубля.
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