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Курсы доллара и евро на 3 августа
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Курсы доллара и евро на 3 августа 

Банки.ру 23 часа назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 3 августа, составляет 63,1358 рубля. Официальный курс евро — 73,4206 рубля.
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