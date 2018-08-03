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Застройщик ЖК «Ривер парк» получил разрешение на ввод в эксплуатацию трех корпусов
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Застройщик ЖК «Ривер парк» получил разрешение на ввод в эксплуатацию трех корпусов 

Агентство «Москва» 22 часа назад
Три корпуса в ЖК «Ривер парк» введены в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Застройщиком жилого квартала «Ривер парк» по адресу: ул. Речников, вл. 7 (ЮАО), получено разрешение на ввод в эксплуатацию трех жилых корпусов. Разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов №5, 6, 7 третьего этапа строительства было выдано застройщику ООО «Речников инвест» в конце июля. Данным объектам присвоен адрес: ул. Корабельная, д. 17, корп. 1, корп. 2, корп. 3», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
Так, общая площадь зданий составляет почти 70 тыс. кв. м. Три корпуса жилого квартала рассчитаны на 731 квартиру (корпус №5 — 243, №6 — 244, №7 — 244). Выдачу ключей владельцам квартир застройщик планирует начать уже с 13 августа.
Строительство ЖК «Ривер парк» ведется в пять очередей на территории бывшей промзоны в районе Нагатинского затона. Согласно проекту редевелопмента, на данной территории инвестором предусмотрено строительство 10 жилых домов, детского сада на 220 мест, школы на 550 мест, отдельностоящих и подземных паркингов на 1 тыс. 646 машиномест, офисно-делового центра. На первых этажах жилых домов будут расположены объекты торговли и бытового назначения. С 2016 по 2017 гг. были введены в эксплуатацию шесть жилых домов первой и второй очереди проекта, а также подземный паркинг на 190 машиномест и отдельностоящий паркинг на 530 машиномест.
На сегодняшний день практически завершено строительство ДОУ на 220 мест. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце августа этого года, после чего он будет передан на баланс города. Вместе с тем, в марте этого года застройщик приступил к возведению общеобразовательной школы, которую после ввода в эксплуатацию он также намерен передать на баланс города. Кроме того, за счет средств инвестора была благоустроена часть набережной, расположенной вблизи жилого квартала и построено 800 м внутриквартальной дороги, которая получила название «улица Корабельная».
Агентство «Москва»: последние новости
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