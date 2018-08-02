Застройщик ЖК «Татьянин парк» в ТиНАО получил разрешение на ввод в эксплуатацию еще двух корпусов

Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) со ссылкой на председателя Константина Тимофеева.

«Застройщик ЖК «Татьянин парк» получил разрешение на ввод в эксплуатацию двух шестиэтажных домов (№17 и 18). В ближайшее время он начнет передачу ключей гражданам», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.

В пресс-службе уточнили, что ЖК «Татьянин парк» расположен по адресу: поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово (НАО). Застройщиком проекта выступает ГК «МИЦ». «Корпус №17 рассчитан на 60 квартир, №18 — на 58 квартир. Уже в августе 2018 г. застройщик приступит к передаче ключей их владельцам», — отметил К. Тимофеев.

Как напомнили в столичном комитете, в июне 2018 г. ГК «МИЦ» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №16, рассчитанного на 60 квартир, а также детского сада на 215 мест.

«К началу учебного года застройщик планирует завершить строительство общеобразовательной школы, которая будет передана на баланс города. Кроме того, в будущем здесь появятся еще один детсад и медицинский центр. Сейчас строительство ЖК «Татьянин парк» находится в завершающей стадии. Дома первых очередей введены в эксплуатацию и заселены. Всего здесь будет построено порядка 270 тыс. кв. м жилой недвижимости», — указано в сообщении.