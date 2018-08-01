Застройщик жилого комплекса «Кварталы 21/19» получил разрешение на ввод второго этапа

Застройщик жилого комплекса «Кварталы 21/19» (Рязанский проспект, владение 6а) получил разрешение на ввод в эксплуатацию еще двух жилых корпусов. Таким образом, завершено строительство второго квартала из 5 запланированных. Об этом рассказал Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев

«Общая площадь двух 24-х этажных домов (корпуса № 6 и 8) составляет более 52 000 квадратных метров. Каждый из них рассчитан на 276 квартир. Кроме того, застройщик «ВекторСтройФинанс» получил разрешение на ввод коммерческого здания, в котором расположится супермаркет», — пояснил Председатель Комитета.

Ранее, добавил он, разрешение на ввод было выдано на корпус № 9 (17-ти этажный дом на 128 квартир).

«В настоящее время осуществляется передача квартир участникам долевого строительства корпуса № 9. О сроках выдачи ключей от квартир в корпусах № 6 и 8 застройщик проинформирует дополнительно», — рассказал Константин Тимофеев.

Он также подчеркнул, что к моменту ввода домов в эксплуатацию работы по благоустройству прилегающей территории были завершены. «Во дворе высадили деревья и другие растения, установили скамейки и урны для мусора. Для удобства жителей пешеходные дорожки оформили плиткой и организовали площадки для отдыха, а также детские игровые площадки», — рассказал Председатель Комитета.

Всего на участке площадью 19 га запланировано строительство 21 дома с озеленением всей прилегающей территории. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию и заселены корпуса первой очереди (№ 2, 3 и 5). В рамках реализации проекта жилого комплекса планируется строительство детских садов на 415 детей и школы для 825 учеников.

Кроме того, на площади более 3 га застройщик планирует благоустроить пешеходный бульвар протяженностью около 900 метров. К работам по его благоустройству инвестор уже приступил.