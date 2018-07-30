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Правительство не возобновило программы «Первый» и «Семейный автомобиль»
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Правительство не возобновило программы «Первый» и «Семейный автомобиль» 

РИА Новости + ещё 2 30 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Постановление правительства РФ о продлении программы льготного автокредитования не возобновляет программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2018 году, сообщает Минпромторг.
Ранее в понедельник правительство сообщало, что продлило программу льготного автокредитования до 2020 года. Она предполагает предоставление кредитной организацией скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в 10% от стоимости приобретаемого автомобиля российского производства с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. Общий объем финансирования программы — 15 миллиардов рублей. Кроме того, для жителей Дальнего Востока скидка, предоставляемая в рамках соцпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», увеличена до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля в ДФО.
"Утверждение постановления не возобновляет в 2018 году реализацию программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а позволит кредитным организациям возместить части затрат, возникших вследствие предоставления скидки на уплату первоначального взноса в рамках вышеуказанных программ, а также позволит возместить выпадающие доходы по кредитам, выданным в 2015-2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей (возмещение процентной ставки)", — говорится в сообщении Минпромторга.
По данным ведомства, по состоянию на 22 июля в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» реализовано более 97 тысяч автомобилей.
Отмечается, что в соответствии с законом о бюджете финансирование программы льготного автокредитования на 2019-2020 годы предусмотрено только в части возмещения выпадающих доходов (возмещение процентной ставки). Вопрос реализации в 2019-2020 году программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» прорабатывается Минпромторгом и Минфином.
Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2018 году действовали с 1 января по 16 мая. Особая программа для жителей ДФО, запущенная 11 апреля 2018 года, продолжает действовать по настоящее время. Допсредств на реализацию программ в 2018 году в настоящее время не предусмотрено.
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