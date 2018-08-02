Более 960 нарушений выявил Главгосстройнадзор на стройках в Подмосковье в июле

Более 960 нарушений выявил Главгосстройнадзор Московской области на стройках Подмосковья в июле 2018 г., сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам надзорных мероприятий в июле Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выявлено 962 нарушения, устранено — 855, что подтвердили повторные проверки. Всего в течение июля 2018 г. на поднадзорных объектах проведена 701 проверка. По результатам надзорных мероприятий участникам строительства выдано 192 предписания с конкретными сроками устранения нарушений, составлено 137 протоколов. На должностных и юридических лиц за административные правонарушения в области строительства наложены штрафы на сумму свыше 15 млн руб.», — приводятся в сообщении слова главы надзорного ведомства Артура Гарибяна

Как уточнили в пресс-службе, большая часть нарушений выявлена по качеству строительно-монтажных работ. Остальные нарушения связаны с неудовлетворительным содержанием стройплощадок, ненадлежащим ведением исполнительной документации, строительством без разрешения.

В настоящее время под надзором ведомства на территории Московской области находится 2 тыс. 265 объектов, общей площадью 51,2 млн кв. м.