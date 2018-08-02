Ещё
Более 960 нарушений выявил Главгосстройнадзор на стройках в Подмосковье в июле
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Более 960 нарушений выявил Главгосстройнадзор на стройках в Подмосковье в июле 

Агентство «Москва» 2 августа 2018
Более 960 нарушений выявил Главгосстройнадзор Московской области на стройках Подмосковья в июле 2018 г., сообщили в пресс-службе ведомства.
«По результатам надзорных мероприятий в июле Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выявлено 962 нарушения, устранено — 855, что подтвердили повторные проверки. Всего в течение июля 2018 г. на поднадзорных объектах проведена 701 проверка. По результатам надзорных мероприятий участникам строительства выдано 192 предписания с конкретными сроками устранения нарушений, составлено 137 протоколов. На должностных и юридических лиц за административные правонарушения в области строительства наложены штрафы на сумму свыше 15 млн руб.», — приводятся в сообщении слова главы надзорного ведомства Артура Гарибяна.
Как уточнили в пресс-службе, большая часть нарушений выявлена по качеству строительно-монтажных работ. Остальные нарушения связаны с неудовлетворительным содержанием стройплощадок, ненадлежащим ведением исполнительной документации, строительством без разрешения.
В настоящее время под надзором ведомства на территории Московской области находится 2 тыс. 265 объектов, общей площадью 51,2 млн кв. м.
Агентство «Москва»: последние новости
Видеокамеры для наблюдения за ходом строительства установят в трех объектах Urban Group до 15 августа Строительство 23 домов проблемного ЖК «Изумрудная долина» в Подмосковье завершат в октябре-декабре Более 400 заявок подали с начала года на аукционы по аренде недвижимости в Москве по спецставке
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение