Законы, вступающие в силу 3 августа 

Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 180-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Увеличены размеры государственной пошлины за выдачу ряда документов. Так, пошлина за загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, выросла с 3500 до 5000 рублей, а для детей в возрасте до 14 лет — с 1500 до 2500 рублей. Пошлины за получение водительских прав будут составлять 2000 рублей (старого образца) и 3000 рублей (нового поколения).
Также повышена госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств.
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2018 года № 860 «Об отдельных вопросах ценообразования на тепловую энергию (мощность) в ценовых зонах теплоснабжения»
Определены основные принципы целевой модели рынка тепловой энергии. Так, предусмотрен переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя.
Кроме того, установлен порядок определения размера коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию и срока его применения, а также особенности определения размера коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию и срока его применения по истечении срока применения указанного коэффициента.
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2018 года № 863 «Об утверждении Правил расчета размера единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений и ее перечисления прокурорам и лицам, указанным в пункте 17 статьи 44.1 Федерального закона „О прокуратуре Российской Федерации“
Определены правила, которые устанавливают порядок расчета размера единовременной социальной выплаты на приобретение жилья работниками прокуратуры. Её размер будет рассчитываться на день принятия решения о ее предоставлении по утвержденной формуле, исходя из площади жилого помещения, показателя средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья и поправочных коэффициентов.