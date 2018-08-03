Законы, вступающие в силу 3 августа

Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 180-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Увеличены размеры государственной пошлины за выдачу ряда документов. Так, пошлина за загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, выросла с 3500 до 5000 рублей, а для детей в возрасте до 14 лет — с 1500 до 2500 рублей. Пошлины за получение водительских прав будут составлять 2000 рублей (старого образца) и 3000 рублей (нового поколения).

Также повышена госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2018 года № 860 «Об отдельных вопросах ценообразования на тепловую энергию (мощность) в ценовых зонах теплоснабжения»

Определены основные принципы целевой модели рынка тепловой энергии. Так, предусмотрен переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя.

Кроме того, установлен порядок определения размера коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию и срока его применения, а также особенности определения размера коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию и срока его применения по истечении срока применения указанного коэффициента.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2018 года № 863 «Об утверждении Правил расчета размера единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений и ее перечисления прокурорам и лицам, указанным в пункте 17 статьи 44.1 Федерального закона „О прокуратуре Российской Федерации“