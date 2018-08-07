Законы, вступающие в силу 7 августа

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № 857 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1711»

Скорректированы условия выделения субсидий на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам, предоставленным гражданам, имеющим детей. Средства будут выделяться не только российским кредитным организациям, но АО «ДОМ.РФ» (ранее — « Агентство ипотечного жилищного кредитования »). Также уточнен ряд требований к кредитам.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2018 № 870 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Действие программы льготного автокредитования продлено до 2020 года.

Также для жителей Дальнего Востока скидка, которая предоставляется в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», увеличена до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля.

Решения, принятые Кабмином, позволят в 2018 году реализовать в рамках программы льготного автокредитования 45100 автомобилей, 5800 из них — в Дальневосточном федеральном округе.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2018 года № 871 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Скорректированы Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Установлено, что при подаче заявления о предоставлении субсидии не нужно предоставлять справку о составе семьи. Предусматривается, что граждане будут самостоятельно декларировать состав своей семьи.

При этом уполномоченные органы имеют право проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных сведений.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2018 года № 874 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, содействующим развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Установлены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, содействующим развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Средства будут выделяться Сурдлимпийскому комитету России, Паралимпийскому комитету России и Общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России».

Установлены условия и порядок предоставления субсидий, а также предусмотрена ответственность за недостижение показателей результативности предоставления субсидии.