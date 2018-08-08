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Законы, вступающие в силу 8 августа
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Законы, вступающие в силу 8 августа 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 года № 888 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. № 184»
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта может иметь в структуре центрального аппарата до 9 управлений по основным направлениям деятельности (ранее — до 8 управлений).
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 года № 878 «О внесении изменений в Правила предоставления в 2015 — 2018 годах субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 — 2018 годах на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации »Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств»
Скорректирован порядок выделения субсидий организациям промышленности для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам. В частности, расширен перечень условий выделения средств.
Парламентская газета: последние новости
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