Законы, вступающие в силу 9 августа

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 года № 880 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в рамках реализации государственной программы Российской Федерации „Развитие образования“ в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации на оказание финансовой помощи бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации на капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)»

Установлены Правила предоставления и распределения регионам в текущем году средств на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) объектов региональной собственности в рамках федеральной программы «Развитие образования».

Средства будут предоставляться на основании соглашения, заключаемого с Минпросвещения России в ГИИС «Электронный бюджет».