Ещё
Законы, вступающие в силу 9 августа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.14
$
64.05
75.68
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.24
+0.00 Золото
1213.80
+0.01 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1610
–0.0032
26.07
1.1642
07.08
02.08
29.07

Законы, вступающие в силу 9 августа 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 года № 880 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в рамках реализации государственной программы Российской Федерации „Развитие образования“ в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации на оказание финансовой помощи бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации на капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)»
Установлены Правила предоставления и распределения регионам в текущем году средств на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) объектов региональной собственности в рамках федеральной программы «Развитие образования».
Средства будут предоставляться на основании соглашения, заключаемого с Минпросвещения России в ГИИС «Электронный бюджет».
Парламентская газета: последние новости
В России упростили процедуру регистрации недвижимости Водительские права в России подорожают ЦБ оценил рост ВВП во втором квартале и дал прогноз до конца года
Комментарии  Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России хотят запретить использование доллара554
Доказана верность отказа РФ от финансирования США35
Наказание за Крым: Америка выбрала новую жертву
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США592
Рубль обвалился577
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение