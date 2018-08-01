Чистый отток капитала из России снизился почти до нуля

Согласно обзору Министерства экономического развития , во втором квартале 2018 года чистый отток капитала частного сектора из России сократился почти до нуля. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что кварталом ранее соответствующий показатель составлял 21,5 миллиарда долларов. Вместе с тем профицит счета текущих операций во втором квартале превысил значение предыдущего года более чем в одиннадцать раз и составил 22,3 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предлагает продлить федеральную целевую программу по развитию Крыма до 2022 года и увеличить ее финансирование. До этого стало известно, что инвестиции в Крым в 2017 году выросли на 92 процента — это 36,4 миллиарда рублей.