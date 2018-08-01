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Чистый отток капитала из России снизился почти до нуля
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Чистый отток капитала из России снизился почти до нуля 

ТВ Центр 1 августа 2018
Фото: ТВ Центр
Согласно обзору Министерства экономического развития, во втором квартале 2018 года чистый отток капитала частного сектора из России сократился почти до нуля. Об этом пишет «Коммерсант».
Отмечается, что кварталом ранее соответствующий показатель составлял 21,5 миллиарда долларов. Вместе с тем профицит счета текущих операций во втором квартале превысил значение предыдущего года более чем в одиннадцать раз и составил 22,3 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предлагает продлить федеральную целевую программу по развитию Крыма до 2022 года и увеличить ее финансирование. До этого стало известно, что инвестиции в Крым в 2017 году выросли на 92 процента — это 36,4 миллиарда рублей.
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