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Есть риск резкого падения ставок на межбанковском рынке
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Есть риск резкого падения ставок на межбанковском рынке 

Прайм 19 часов назад
Фото: Реальное время
Корсчета банков в ЦБ резко увеличились и превысили 2,6 трлн руб. Это максимум с начала текущего периода усреднения и гораздо выше, чем необходимо для прохождения этого периода. Рост корсчетов вызван в первую очередь притоком средств с банковских депозитов в ЦБ, вчера их уровень снизился почти на 600 млрд руб., а также усилением спроса на депозитном аукционе Казначейства — на аукционе сроком на 145 дней лимит в 150 млрд руб. был выбран полностью. Судя по всему, столь резкое увеличение корсчетов сейчас мало чем оправдано, банки как будто были напуганы высокими ставками на межбанковском рынке в начале недели и поэтому стали резко наращивать ликвидность за счет всех возможных источников. В результате сейчас, наоборот, есть риск резкого падения ставок на межбанковском рынке. Чтобы его предотвратить, Банк России проведет сегодня депозитный аукцион тонкой настройки, лимит установлен в размере 350 млрд руб. Предложение со стороны кредитных организаций вполне может оказаться довольно высоким.
Казначейство увеличило объем предоставляемого банкам фондирования в рублях. Предложение выросло по сравнению с тем, что было заявлено в начале недели: пересмотрены объемы отдельных аукционов (например, вчера лимит был повышен со 100 млрд руб. до 150 млрд руб.), объявлены дополнительные аукционы. Так, сегодня состоится депозитный аукцион сроком на 26 дней, лимит составляет 150 млрд руб. Обычно по четвергам подобные аукционы не проводятся. Но при этом спрос на дополнительное фондирование от Казначейства может оказаться довольно низким, сейчас потребность в ликвидности уменьшилась. Если бы Казначейство отреагировало более оперативно и увеличило объем предложения на аукционах в начале недели, ситуация с ликвидностью была бы куда более стабильной, а ведомству удалось бы повысить собственные доходы.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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