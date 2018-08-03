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Прогноз результатов «Роснефти» за II кв по МСФО: чистая прибыль выросла на 123% к/к
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Прогноз результатов «Роснефти» за II кв по МСФО: чистая прибыль выросла на 123% к/к 

Прайм 17 часов назад
Фото: Прайм
Согласно нашим прогнозам, выручка Роснефти вырастет на 17% к/к до 2023 млрд руб., EBITDA без эффекта от зачета предоплат увеличится на 37% к/к до 385 млрд руб., чистая прибыль — на 123% до 181 млрд руб. Мы отмечаем, что Роснефть использует при расчете EBITDA эффект от зачета предоплат, который по итогам I квартала оказал положительное влияние на показатель в размере 33 млрд руб., что делает его выше цифры, рассчитанной на основе финансовой отчетности.
Роснефть вероятнее всего представит исторически рекордные показатели в результате роста цен на нефть, слабого рубля и временного лага по экспортной пошлине. Положительное влияние на чистую прибыль окажет эффект от курсовых разниц.
Мы не ожидаем влияния отчетности на акции компании, т.к. благоприятная рыночная конъюнктура уже заложена в котировках, а высокая чистая прибыль Роснефти была раскрыта в отчете ВР.
По итогам I полугодия 2018 г. мы прогнозируем чистую прибыль в размере 262 млрд руб. и дивиденды за этот период в размере 12,36 руб. на акцию, что соответствует полугодовой доходности на уровне 3,0%, исходя из текущих котировок.
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