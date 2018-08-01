Ещё
Оборот розничной торговли в Подмосковье вырос за полгода на 7,1% — до 1,08 трлн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.11
–0.04 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Оборот розничной торговли в Подмосковье вырос за полгода на 7,1% — до 1,08 трлн рублей 

Rambler News Service 1 августа 2018
Фото: РИАМО
По итогам первой половины 2018 года оборот розничной торговли в Московской области вырос на 7,1% в годовом выражении — до 1,08 трлн руб., сообщает Мособлстат.
«Оборот розничной торговли в июне 2018 года составил 196,9 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 110,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-июне 2018 года — 1,078 трлн руб., и 107,1%», — следует из сообщения.
Оборот розничной торговли в июне 2018 года по сравнению с маем увеличился на 2,5%.
В январе-июне 2018 года оборот розничной торговли на 98,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка; доля рынков составила 1,4%. Оборот розничной торговли торговых сетей в общем обороте розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 72,5%.
Rambler News Service: последние новости
ВТБ продаст залоговую недвижимость со скидкой до 70% «Силовые машины» увеличили чистый убыток в первом полугодии в 12 раз Международный футбольный трансферный рынок в июле вырос почти на 21% — до $2,77 млрд
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение