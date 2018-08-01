Оборот розничной торговли в Подмосковье вырос за полгода на 7,1% — до 1,08 трлн рублей

По итогам первой половины 2018 года оборот розничной торговли в Московской области вырос на 7,1% в годовом выражении — до 1,08 трлн руб., сообщает Мособлстат.

«Оборот розничной торговли в июне 2018 года составил 196,9 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 110,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-июне 2018 года — 1,078 трлн руб., и 107,1%», — следует из сообщения.

Оборот розничной торговли в июне 2018 года по сравнению с маем увеличился на 2,5%.

В январе-июне 2018 года оборот розничной торговли на 98,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка; доля рынков составила 1,4%. Оборот розничной торговли торговых сетей в общем обороте розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 72,5%.