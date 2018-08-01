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С начала года КРМО помогла привлечь в Подмосковье 8 млрд рублей инвестиций
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С начала года КРМО помогла привлечь в Подмосковье 8 млрд рублей инвестиций 

Rambler News Service 1 августа 2018
Фото: РИАМО
Корпорация развития Московской области (КРМО) помогла привлечь в регион инвестиции на 8 млрд руб., на которые в Подмосковье реализуется 13 инвестпроектов, сообщает пресс-служба КРМО.
«Объем заявленных инвестиций по привлеченным в регион КРМО проектам составляет около 8 млрд руб. На новых производствах планируется создать порядка 1,5 тыс. новых рабочих мест», —отметил глава КРМО Кирилл Бычков.
По его словам, речь идет только о компаниях, которые уже приступили к реализации своих инвестиционных планов, и проектах, которые уже перешли в практическую стадию реализации.
«Еще порядка 85 проектов в данный момент находятся на сопровождении Корпорации, и наша задача — чтобы большинство из этих инвесторов приняли решение о локализации своих проектов в нашем регионе», — добавил Бычков.
КРМО является государственным институтом, созданным правительством Московской области для привлечения инвестиций, сопровождения и реализации инвестиционных проектов, развития инвестиционной инфраструктуры региона.
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