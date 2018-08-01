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Промсвязьбанк подал иск на 6,3 млрд рублей к «дочке» ПСН
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Промсвязьбанк подал иск на 6,3 млрд рублей к «дочке» ПСН 

Rambler News Service 1 августа 2018
Фото: Ведомости
Промсвязьбанк подал иск на 6,3 млрд рублей к «ПСН проперти менеджмент», дочерней компании девелоперской группы «Промсвязьнедвижимость» (ПСН), следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
В декабре 2017 года Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка, позже капитал банка был уменьшен до 1 рубля, а сама кредитная организация была выбрана Минфином в качестве опорного банка по работе с гособоронзаказом.
Promsvyaz Capital B. V. в феврале этого года подала иск к ЦБ, в том числе о признании недействительным приказа Банка России о возложении на Фонд консолидации банковского сектора функций временной администрации Промсвязьбанка, суд отказал в удовлетворении этого иска, а позднее — иска Промсвязьбанка в лице Дмитрия Ананьева к ЦБ.
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