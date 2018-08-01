Промсвязьбанк подал иск на 6,3 млрд рублей к «дочке» ПСН 

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ВТБ продаст залоговую недвижимость со скидкой до 70%

«Силовые машины» увеличили чистый убыток в первом полугодии в 12 раз

Международный футбольный трансферный рынок в июле вырос почти на 21% — до $2,77 млрд