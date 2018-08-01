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На 535 млн рублей Минобороны закупит систему охраны для военных объектов в Крыму
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На 535 млн рублей Минобороны закупит систему охраны для военных объектов в Крыму 

RUБЕЖ 1 августа 2018
Фото: RUБЕЖ
На портале госзакупок размещена информация о закупке системы охраны «Галактика 1СВ». В госконтратке указано, что ведомство намерено обеспечить защиту военных объектов, расположенных в Крыму.
В условиях закупки сказано — подрядчик должен установить и произвести пусконаладочные работы оборудования. Один комплект системы «Галактика 1СВ» необходимо поставить до 10 ноября 2020 года.
Начальная стоимость лота — 535 млн рублей. Результаты проведения закупки станет известен 27 августа 2018 года.
По данным научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники, система «Галактика 1СВ» предназначена для обеспечения комплексной безопасности объектов Вооруженных сил РФ. Комплекс технических средств системы состоит из периметровых средств обнаружения, технических средств наблюдения, комплекта средств обнаружения запрещенных предметов и веществ, комплекта средств тревожно-вызывной сигнализации.
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