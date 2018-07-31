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Кубанские метры становятся дороже
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Кубанские метры становятся дороже 

News.ru 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
В России сезон отпусков в самом разгаре, а на рынке недвижимости наблюдается небольшой застой. Ситуация по стране в целом такая, что цены на жильё практически не растут. Однако из общей картины выбиваются два российских региона — Краснодарский край и Крым.
Покупка недвижимости в этих регионах пользуется стабильным спросом. И это несмотря на то, что в целом по стране сейчас довольно нейтральное настроение к купле-продаже жилья.
Согласно аналитике «Avito Недвижимость», ликвидность квартир в Крыму выше, чем на Кубани, хотя падение спроса с начала года было в среднем на 35%. Причём в Крыму популярнее двухкомнатные квартиры: на них приходится 35% объявлений. Следом за «двушками» идут «трёшки» и однокомнатные квартиры, которые делят между собой по 27% предложений. Самое большое отставание у студий и многокомнатных квартир. Их доля на рынке недвижимости Крыма достаточно мала.
В отличие от Крыма, на Кубани большим спросом пользуются однокомнатные квартиры. Доля подобных объявлений составляет 38%. Далее всё также по убывающей: «двушки» — 33% и «трёшки» — 18%. Всё остальное — четырёх— и более комнатные квартиры и студии.
Ажиотаж после присоединения Крыма в состав России привёл к тому, что цены в этом регионе росли как на дрожжах. Однако, со временем, повышенный интерес к приобретению жилья спал и цены корректировались. Теперь же цены на Кубани растут быстрее, чем в Крыму. С начала года их прирост в Краснодарском крае составил 11% против 8% на полуострове. Но только крымское жильё значительно дороже, поэтому выгода от приобретения квартир на Кубани более существенна.
Есть в регионах и свои ценовые рекордсмены. Например, в Крыму есть огромный восьмикомнатный пентхаус площадью почти 600 кв. м, который находится в Алуште. Его стоимость 141 млн рублей. А самая дешёвая «однушка» находится в Джанкое. За 31 кв. м придётся заплатить всего 500 тысяч рублей. Среди Краснодарских рекордсменов: шикарный пентхаус на побережье Сочи за 200 млн рублей и квартира в доме барного типа в посёлке Псебай всего за 180 тысяч рублей.
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