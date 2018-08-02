Фондовый рынок США открылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones упал на 0,37% и составил 25 240,55 пункта.

Индекс S&P 500 понизился на 0,09%, до 2 810,71 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,35% и составил 7 734,04 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 31,42 коп., до 73,42 руб., курс доллара увеличился на 57,68 коп., до 63,13 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 45,87 коп., составив 67,76 руб.

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