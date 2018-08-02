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Рубль ослаб к валютам по итогам основной валютной сессии
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Рубль ослаб к валютам по итогам основной валютной сессии 

Банки.ру 11 часов назад
Рубль ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 63,39 рубля, что на 34 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено порядка 27,9 тыс. сделок на общую сумму 3,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,01—63,56 рубля за доллар.
Продуктовый виджет
Евро на 19:00 стоил 73,62 рубля (плюс 11 копеек к предыдущему уровню закрытия). С этой валютой было совершено 7,1 тыс. сделок примерно на 381 млн евро с минимальным курсом 73,3 и максимальным — 73,85 рубля за евро.
«Доллар США, несмотря на свою прочную позицию на мировом валютном рынке, так и не в силах вернуться выше 63,5 рубля, хотя все основания для этого есть. В конце недели пара доллар/рубль проторгуется в границах 63,1—63,85 рубля, а пара евро/рубль — в пределах 73,3—74 рублей», — прокомментировала старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
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