Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Рубль укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 63,23 рубля, что на 18 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено порядка 19 тыс. сделок на общую сумму 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,15—63,54 рубля за доллар.

Продуктовый виджет

Евро на 19:00 стоил 73,34 рубля (минус 7 копеек к предыдущему уровню закрытия). С этой валютой было совершено 5,9 тыс. сделок примерно на 337 млн евро с минимальным курсом 73,14 и максимальным — 73,61 рубля за евро.