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Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии
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Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии 

Банки.ру 11 часов назад
Рубль укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 63,23 рубля, что на 18 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено порядка 19 тыс. сделок на общую сумму 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,15—63,54 рубля за доллар.
Продуктовый виджет
Евро на 19:00 стоил 73,34 рубля (минус 7 копеек к предыдущему уровню закрытия). С этой валютой было совершено 5,9 тыс. сделок примерно на 337 млн евро с минимальным курсом 73,14 и максимальным — 73,61 рубля за евро.
«Американская валюта остается пока внутри коридора 63—63,85 рубля, среднесрочно присутствует потенциал прохода выше 64 рублей, откуда будет открыта дорога к 67 рублям. Этот сценарий будет актуален, если фундаментальный фон существенно ухудшится. Евро смотрится довольно комфортно в пределах 73—74 рублей», — прокомментировала старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
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