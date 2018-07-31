В Новосибирске ремонтируют городские тротуары

Дорожники отремонтируют 13 участков тротуаров в дополнение к уже отремонтированным 44. Это станет возможно благодаря сэкономленным в ходе электронных аукционов средствам, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Подрядные организации МКУ «Управление дорожного строительства» в июне уже завершили ремонт на 44 участках тротуаров общей площадью 24 205 квадратных метров на сумму 47 564,12 тысячи рублей. Самый большой объем работ был выполнен на ул. Марата, ул. Ипподромской, ул. Объединения, ул. 25 лет Октября, ул. Зорге, ул. Титова.

По итогам электронного аукциона, который состоится 3 августа дополнительно будет отремонтировано 13 объектов на площади 4 074 квадратных метра. Дополнительные объекты ремонта тротуаров: ул. Республиканская, Владимировский спуск, ул. Оборонная, ул. Волховская, ул. Котовского, ул. Каинская, ул. Некрасова, ул. Бориса Богаткова, ул. Николаева, ул. Ивлева, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Комсомольская, ул. Плановая.