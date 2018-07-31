Рынки недвижимости морских курортов РФ рухнули

Рынки недвижимости российских морских курортов рухнули

На российских морских курортах отмечается падение спроса на жилье. Интерес к крымской недвижимости за год снизился на 33 процента, к жилью на курортах Краснодарского края — на 39 процентов. Об этом говорится в материалах Avito Недвижимость (есть в распоряжении «Дома»).

С начала 2018-го падение составило 14 и 19 процентов соответственно.

«Несмотря на падение спроса, недвижимость на юге дорожает, — отмечают аналитики компании, — За год средняя цена квартиры в Краснодарском крае выросла на 11 процентов и составила 3,38 миллиона рублей. На полуострове рост составил 8 процентов, до уровня в 4,6 миллиона».

Как отмечается в материалах Avito, самое дорогое предложение в Крыму в июле 2018-го — восьмикомнатный пентхаус в Алуште . Объект выставлен на продажу за 141 миллион рублей. Самый дорогой лот Краснодарского края — трехуровневый пентхаус в Сочи — продается за 200 миллионов рублей.