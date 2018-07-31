«Центробанк по-прежнему боится снижать ключевую ставку»

«Надо исходить из того, что ставка должна быть справедливой, то есть соответствовать условиям рынка, уравновешивая спрос и предложение. Я бы не сказала, что у нас в стране сейчас адекватные показатели в кредитной политике. Ключевая ставка снижается не теми темпами, какими могла бы. Центробанк по-прежнему боится ускорения инфляции и расценивает инфляционные риски как достаточно высокие. Поэтому ключевая ставка по-прежнему превышает 7%, а ипотечные ставки соответственно держатся на уровне 10% и выше. Банки подстраиваются под установки Центробанка и продолжают удерживать ставки на высоком уровне.

В то же время инфляция в стране уже довольно долгое время держится на уровне 4%. Уже сопоставление этих цифр показывает, что необходимо продолжить снижение ставок. Но инициатива должна исходить от регулятора. Тогда мы, вполне возможно, увидим повышение доступности не только ипотеки, но и других банковских услуг. Ипотека — это отложенный спрос, это очень полезно для экономики. Но пока никаких движений в этом направлении Центробанк не предпринимает. Поэтому я со сдержанным оптимизмом отношусь к перспективе снижения ипотечных ставок и существенного оживления связанных с ней секторов экономики».

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